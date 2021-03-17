الصحة تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية: لا تعالج كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان من مخاطر سوء استعمال المضادات الحيوية والإفراط في تناولها، لافتة إلى أن المضادات الحيوية والإفراط في استعمالها خلال جائحة فيروس كورونا قد يؤدى إلى تفاقم مشكلة الميكروبات للمضادات الحيوية.وكانت وزارة الصحة والسكان، فد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 322 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148089 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 640 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.