العراق يعتمد أجهزة تسريع النتائج للانتخابات المبكرة في البلاد

أعتمدت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أجهزة تسريع النتائج في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.وذكر بيان للمفوضية، حسبما اعلنت قناة السومرية نيوز العراقية، أن مجلس المفوضين وافق بالإجماع على اختيار شركة (PWC) البريطانية الفاحصة لأجهزة الاقتراع والأجهزة الملحقة بها والبرامجيات المستخدمة والوسط الناقل وجهاز الإرسال وسيرفرات إعلان النتائج".وأشارت المفوضية، إلى أن "هذه الشركة هي الأفضل من بين الشركات التي رشحها مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية في العراق (UNAMI) التي تعمل في إطارين فني وتكنولوجي يتماشيان والمبادئ الأساسية لعمل المفوضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها".وكان من المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في العراق خلال السادس من يونيو المقبل، لكن الحكومة العراقية أجلتها إلى العاشر من أكتوبر 2021.