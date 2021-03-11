السعودية وألمانيا توقعان مذكرة تفاهم حول إنتاج الهيدروجين

وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا بيتر ألتماير، مذكرة تفاهم حول إنتاج واستغلال الهيدروجين.ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن مذكرة التفاهم تأتي في سياق التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين ضمن الحوار السعودي ـــ الألماني القائم حول الطاقة، لتعزيز الاستدامة التنموية والرخاء، وفرص العمل في البلدين وحماية البيئة، والعمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، وخاصة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.وأوضح وزير الطاقة السعودي أن أهداف هذه المذكرة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، والحفاظ على البيئة، ودعم الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة، وإيجاد المزيد من الوظائف النوعية لأبناء السعودية.