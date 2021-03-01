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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: تقديم 1.7 مليار دولار لليمن مخيب للآمال

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:19 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
محمد عمر
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اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين، أن التعهد بتقديم 1.7 مليار دولار فقط كمساعدات إنسانية لليمن لعام 2021 أمر مخيب للآمال.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي للمانحين بشأن اليمن أن قطع المساعدات عن هذا البلد يمثل عقوبة الإعدام للمواطنين.
وقال غوتيريس إن حوالي ثلثي الشعب اليمني يعاني من الجوع، مشيرا إلى أن هذا المبلغ اقل مما تلقته لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 وأقل بمليار دولار مما تم التعهد به في مؤتمر 2019.

وتسعى الأمم المتحدة لجمع 3.85 مليار دولار لتجنب مجاعة في اليمن.

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