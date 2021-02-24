ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه فى البحيرة

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة قطاع الأمن العام قيام "مُسجل جنائى- سائق "له معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز كفر الدوار- بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" مبلغ بسرقتها، وعثر بحوزتهما على "بندقية خرطوش- فرد محلى- كمية من الطلقات- مجموعة من المفاتيح المُصطنعة -هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا وأضافا بارتكابهما (4) وقائع مماثلة بدائرة قسمى "كفر الدوار- المنتزه بالإسكندرية"، وأرشدا عن السيارات مخبأة داخل جراج بمعرفة الأول.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.