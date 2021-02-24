لشراء وبيع الهواتف المسروقة.. إحالة تاجر للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة العامة إحالة تاجر متهم بشراء وبيع الهواتف المحمولة المسروقة، للمحاكمة العاجلة.وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط شخص له معلومات جنائية وبحوزته هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة، وبمواجهته أقر بشرائه للهاتف المحمول المشار إليه من عاطل، له معلومات جنائية.وأضاف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته بأقوال المتهم الأول اعترف بسرقته للهاتف المحمول المشار إليها بأسلوب (المغافلة)، وباستدعاء صاحبة الهاتف المحمول تعرفت عليه واتهمت المتهم الثاني بالسرقة.