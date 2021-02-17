نقيب المحامين يهنئ الفائزين بانتخابات مجالس النقابات الفرعية

هنأ نقيب المحامين رجائي عطية، كافة مجالس النقابات الفرعية، المنتخبين.وقال عطية: "يطيب لي وقد انتهت انتخابات كافة النقابات الفرعية عدا النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة التي أرادت عدم استكمال النصاب، أن أتقدم بصادق تهنئتي وأطيب تمنياتي بالنجاح والتوفيق والسداد، إلى كافة مجالس النقابات الفرعية، نقيبًا وأعضاءً، متطلعًا إلى أن نتعاون معًا من أجل رفعة المحاماة وتلبية آمال وحقوق المحامين".