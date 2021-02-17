صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

صدر العدد السادس عشر من الإصدار السادس لمجلة المسرح، وذلك بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، والذي بدأ طرحه بمنافذ توزيع الأهرام وأجنحة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسارح البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.في العدد الجديد لمجلة المسرح؛ يكتب الدكتور عمرو دوارة عن أول موسوعة لسيدات المسرح المصري بداية من الممثلات في فرقة يعقوب صنوع ثم الشوام وحتى العصر الحديث يتناول الجزء الأول من الموسوعة 150 فنانة، وتحت عنوان موت الناقد ولا عزاء للمبدعين يناقش الدكتور محمد شيحة ما كتبه رونان ماكدونالد ودور الناقد وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على وظيفته، ويكتب الدكتور كمال الدين عيد عن فلسفة التنمية الثقافية وعلاقة التنمية بالتطور والانتقال لمراحل تعليمية وثقافية وتربوية مختلفة منذ الثورة الصناعية وحتى الآن.ويكتب الدكتور هاني حجاج عن وظيفة الدراما وسيموطيقا المسرح ويناقش الفعل المسرحي وشيوع مصطلح السيموطيقا في النقد المسرحي، ويكتب محمود قاسم عن المعالجات السينمائية لبعض مسرحيات وليم شيكسبير، ويكتب الدكتور أشرف الصباغ عن تشيخوف في زمن الوباء ويؤكد أهمية الابتعاد عن النظرة الأحادية لمؤلفاته وضرورة الرؤية الشاملة لإنتاج تشيخوف الثقافي والإبداعي، ويكتب الدكتور محمد عبد المنعم دراسة عن المسرح الغنائي المصري بين البعث والإحياء من خلال ما تم إنتاجه خلال حقبة التسعينيات.وبمناسبة مرور 22 عاما على وفاة جروتفسكي؛ يكتب عبد الغني داود عن دوره وتأثيره في المسرح المعاصر ويشير إلى مختبره المسرحي وما قدمه من تجارب، ويكتب مصطفى أحمد نور الدين عن الطقوس المسرحية الأسيوية وفنون الأداء منذ القرن الثالث عشر وحتى المسرح الكلاسيكي، ويكتب الدكتور أحمد يوسف عزت عن تجربة راقية لفرقة مسرحية أمريكية شابة تحت عنوان العجوز والقمر القديم، وحوار مع المؤلف الفائز بجائزة الهيئة العربية للمسرح كتبته رنا رأفت، وحوار كتبه أحمد الشريف مع المخرج سعيد سليمان.ويكتب سمير حنفي عن مسرح الفقراء الذي تحول إلى رمز للريادة الفنية، ويكتب سيد الخمار عن عثمان جلال تلميذ الطهطاوي الذي تحول إلى رائد مسرحي، وشهادة يقدمها أحمد عجيبة عن المخرج رشدي إبراهيم ودوره الرائد في مسرح الثقافة الجماهيرية، وتكتب الدكتورة نجوى عانوس دراسة تحت عنوان نقد استجابة المتلقي لمسرحية الفتى مهران لعبد الرحمن الشرقاوي، ويكتب وليد الزرقاني عن تدعيم قيمة الانتماء في مسرح الطفل، وتكتب نور الهدى عبد المنعم عن الشباب وإنتاجهم الإبداعي في المهرجان القومي للمسرح المصري.