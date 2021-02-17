رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:00 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
صدر العدد السادس عشر من الإصدار السادس لمجلة المسرح، وذلك بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، والذي بدأ طرحه بمنافذ توزيع الأهرام وأجنحة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسارح البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

في العدد الجديد لمجلة المسرح؛ يكتب الدكتور عمرو دوارة عن أول موسوعة لسيدات المسرح المصري بداية من الممثلات في فرقة يعقوب صنوع ثم الشوام وحتى العصر الحديث يتناول الجزء الأول من الموسوعة 150 فنانة، وتحت عنوان موت الناقد ولا عزاء للمبدعين يناقش الدكتور محمد شيحة ما كتبه رونان ماكدونالد ودور الناقد وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على وظيفته، ويكتب الدكتور كمال الدين عيد عن فلسفة التنمية الثقافية وعلاقة التنمية بالتطور والانتقال لمراحل تعليمية وثقافية وتربوية مختلفة منذ الثورة الصناعية وحتى الآن.

ويكتب الدكتور هاني حجاج عن وظيفة الدراما وسيموطيقا المسرح ويناقش الفعل المسرحي وشيوع مصطلح السيموطيقا في النقد المسرحي، ويكتب محمود قاسم عن المعالجات السينمائية لبعض مسرحيات وليم شيكسبير، ويكتب الدكتور أشرف الصباغ عن تشيخوف في زمن الوباء ويؤكد أهمية الابتعاد عن النظرة الأحادية لمؤلفاته وضرورة الرؤية الشاملة لإنتاج تشيخوف الثقافي والإبداعي، ويكتب الدكتور محمد عبد المنعم دراسة عن المسرح الغنائي المصري بين البعث والإحياء من خلال ما تم إنتاجه خلال حقبة التسعينيات.

وبمناسبة مرور 22 عاما على وفاة جروتفسكي؛ يكتب عبد الغني داود عن دوره وتأثيره في المسرح المعاصر ويشير إلى مختبره المسرحي وما قدمه من تجارب، ويكتب مصطفى أحمد نور الدين عن الطقوس المسرحية الأسيوية وفنون الأداء منذ القرن الثالث عشر وحتى المسرح الكلاسيكي، ويكتب الدكتور أحمد يوسف عزت عن تجربة راقية لفرقة مسرحية أمريكية شابة تحت عنوان العجوز والقمر القديم، وحوار مع المؤلف الفائز بجائزة الهيئة العربية للمسرح كتبته رنا رأفت، وحوار كتبه أحمد الشريف مع المخرج سعيد سليمان.

ويكتب سمير حنفي عن مسرح الفقراء الذي تحول إلى رمز للريادة الفنية، ويكتب سيد الخمار عن عثمان جلال تلميذ الطهطاوي الذي تحول إلى رائد مسرحي، وشهادة يقدمها أحمد عجيبة عن المخرج رشدي إبراهيم ودوره الرائد في مسرح الثقافة الجماهيرية، وتكتب الدكتورة نجوى عانوس دراسة تحت عنوان نقد استجابة المتلقي لمسرحية الفتى مهران لعبد الرحمن الشرقاوي، ويكتب وليد الزرقاني عن تدعيم قيمة الانتماء في مسرح الطفل، وتكتب نور الهدى عبد المنعم عن الشباب وإنتاجهم الإبداعي في المهرجان القومي للمسرح المصري.

موضوعات متعلقة

التحريات: عمرو أديب اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

مصدر من MBC يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ عمرو أديب

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

وقف عمليات التطعيم ضد كورونا فى عدة ولايات بالبرازيل

سفينة أمريكية تبحر بالقرب من جزر خاضعة للصين في بحر الصين الجنوبي

كورونا يتسبب في انخفاض الأجور بألمانيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»