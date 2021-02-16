خرجتا للتنزه.. الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء فتاتي الشرقية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماع، بشأن تغيب إحدى الفتيات وبصحبتها صديقتها (مقيمتان بمحافظة الشرقية) عن المنزل ومناشدة أسرتيهما مساعدتهم والعثور عليهما.وكشف الفحص عن عدم تقدم أهليتهما ببلاغ يفيد تغيبهما انتظارا لعودتهما، وإقرار والد إحدى الفتاتين بقيام نجلته بأخذ مبلغ مالي ومغادرتها المنزل.وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن تحديد مكان المتغيبتين بناحية مدينة العبور وتبين حيازتهما "مصوغات ذهبية ومبلغ مالي".وبسؤالهما أجابتا بأنهما قررتا ترك منزل أهليهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة أهليهما لهما، وأضافت إحداهما أنها أخذت مبلغا ماليا من والدها، وقيامهما بالخروج للتنزه وشراء بعض المتطلبات وكشفتا عدم تعرضهما لثمة مكروه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.