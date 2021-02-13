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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وفاة المهندس محمد فكرى نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات

السبت 13/فبراير/2021 - 11:40 ص
الضرائب باتحاد الصناعات
الضرائب باتحاد الصناعات
دعاء أبو العزم
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أعلن محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، اليوم السبت وفاة المهندس محمد فكرى عبدالشافي نائب رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية.

وكان اتحاد الصناعات المصرية، عقد اجتماعا مشتركا لمجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية عبر تطبيق زووم بغرض عرض نتائج الاجتماعات التي تمت مع الحكومة المصرية بشأن مبادرة حياة كريمة التي تنفذها الدولة بتوجيهات رئاسية والتي تستهدف تطوير بنية 1500 قرية مصرية علي مدي ثلاث سنوات لتوفير سبل التنمية المستدامة في تلك القري ورفع المستوي المعيشي لسكانها.

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