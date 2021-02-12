ضبط شخصين بمخدرات في الإسكندرية

ضبطت أجهزة الأمن اليوم الجمعة شخصين متلبسين بحيازة كمية من الأقراص المخدرة في الإسكندرية.تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بطريق الإسكندريةالقاهرة الصحراوى دائرة القسم من ضبط ( شخصين– مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة ) وذلك حال قيادتهما سيارتين ملاكى.. وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة) وذلك حال قيامهما بعملية بيع وشراء الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزتهما.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.