تعليمات جديدة للشهر العقارى بشأن سيارات السلك الدبلوماسى

عممت مصلحة الشهر العقاري، منشورات فنية علي جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظات الجمهورية، بشأن التصرف في السيارات الخاصة بالعاملين في السلك الدبلوماسي.وتضمن المنشور أنه يتعين الامتناع عن توثيق أو التصديق علي التوقيعات أو إثبات تاريخ أي محرر، يتضمن التصرف في سيارات الركوب الخاصة المعفاة من الضرائب، أو الرسوم الجمركية، من أعضاء السلكين الدبلوماسي، والقنصلي، وغيرهم من موظفي وزارة الخارجية الذين يعملون بالبعثات في الخارج.وكذلك من موظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والموظفين المعارين لهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة هم وأسرهم، إلا إذا تبين انقضاء 5 سنوات من تاريخ الإفراج أو أكثر من تاريخ دخولها مع الاكتفاء بمطالبتهم بتقديم البطاقة الشخصية الدبلوماسية أو القنصلية الصادرة من وزارة الخارجية المصرية.