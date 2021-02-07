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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية لبنان في القاهرة.. تفاصيل جدول أعماله

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:28 ص
شربل وهبة
شربل وهبة
مروة عنبر
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يصل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة، اليوم الأحد، إلى القاهرة لتمثيل لبنان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي ينعقد على مستوى وزراء الخارجية غدا الاثنين وعلى جدول أعمال بند التضامن العربي حول القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير وهبه عقب وصوله إلى القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط للوقوف منه على التحضيرات المتخذة لانعقاد الجلسة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وعلى ضمان نجاح أعمالها عبر الخروج بموقف عربي موحد يسلط الضوء على أهمية التمسك بمبادرة السلام العربية التي اأقرت في قمة بيروت عام 2002، والقائمة على مبدأ حل الدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والتأكيد على أن أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يجب أن يقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإعادة التأكيد على ثبات الموقف اللبناني هذا تجاه القضية الفلسطينية.

كما يعقد الوزير اللبنانى اجتماعا مع وزير الخارجية سامح شكري في وزارة الخارجية، لبحث أهم المواضيع المشتركة التي تعني البلدين وتلمس سبل الدعم والمساعدات التي يمكن لمصر أن توفرها للبنان في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.

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