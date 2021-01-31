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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

فرقة «القومي للأطفال» تجري البروفات النهائية لمسرحية «الرجل الشجرة»

الأحد 31/يناير/2021 - 08:57 م
الفنان محمود حسن
الفنان محمود حسن
حسين الجندي
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قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إنه يجري حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي "الرجل الشجرة" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال تمهيدا لعرضه على خشبة مسرح متروبول في النصف الثاني من فبراير المقبل.

أضاف "حسن" أن فكرة العرض تدور حول إعلاء قيم الانتماء والحفاظ على الأرض والخير والجمال، ونبذ العنف والطمع والأنانية، من خلال شجرة جميلة موجودة بأحد الأماكن أمام مصنع تملكه سيدة الأعمال، تستغل نفوذها وتتخذ قرار بقطع جزء من الشجرة لنحته تمثالا، بالفعل تنجح في ذلك مما يضطر الأطفال بالمدينة لاتخاذ موقف، وتتوالى الأحداث.

"الرجل الشجرة" من تأليف متولي حامد، بطولة عادل الكومي، فادي خفاجة، هناء سعيد، عصام مصطفى، محمود الصغير، حمزة عبدالله، بالاشتراك مع أطفال شعبة مواهب مصر بالمسرح القومي للأطفال، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، ديكور وماسكات مجدي ونس، ملابس إيمان الشيخ، استعراضات أشرف فؤاد، مادة فيلمية محمد الجباس، من إخراج عادل الكومي.

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