فرقة «القومي للأطفال» تجري البروفات النهائية لمسرحية «الرجل الشجرة»
الأحد 31/يناير/2021 - 08:57 م
حسين الجنديطباعة
قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إنه يجري حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي "الرجل الشجرة" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال تمهيدا لعرضه على خشبة مسرح متروبول في النصف الثاني من فبراير المقبل.
أضاف "حسن" أن فكرة العرض تدور حول إعلاء قيم الانتماء والحفاظ على الأرض والخير والجمال، ونبذ العنف والطمع والأنانية، من خلال شجرة جميلة موجودة بأحد الأماكن أمام مصنع تملكه سيدة الأعمال، تستغل نفوذها وتتخذ قرار بقطع جزء من الشجرة لنحته تمثالا، بالفعل تنجح في ذلك مما يضطر الأطفال بالمدينة لاتخاذ موقف، وتتوالى الأحداث.
"الرجل الشجرة" من تأليف متولي حامد، بطولة عادل الكومي، فادي خفاجة، هناء سعيد، عصام مصطفى، محمود الصغير، حمزة عبدالله، بالاشتراك مع أطفال شعبة مواهب مصر بالمسرح القومي للأطفال، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، ديكور وماسكات مجدي ونس، ملابس إيمان الشيخ، استعراضات أشرف فؤاد، مادة فيلمية محمد الجباس، من إخراج عادل الكومي.
أضاف "حسن" أن فكرة العرض تدور حول إعلاء قيم الانتماء والحفاظ على الأرض والخير والجمال، ونبذ العنف والطمع والأنانية، من خلال شجرة جميلة موجودة بأحد الأماكن أمام مصنع تملكه سيدة الأعمال، تستغل نفوذها وتتخذ قرار بقطع جزء من الشجرة لنحته تمثالا، بالفعل تنجح في ذلك مما يضطر الأطفال بالمدينة لاتخاذ موقف، وتتوالى الأحداث.
"الرجل الشجرة" من تأليف متولي حامد، بطولة عادل الكومي، فادي خفاجة، هناء سعيد، عصام مصطفى، محمود الصغير، حمزة عبدالله، بالاشتراك مع أطفال شعبة مواهب مصر بالمسرح القومي للأطفال، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، ديكور وماسكات مجدي ونس، ملابس إيمان الشيخ، استعراضات أشرف فؤاد، مادة فيلمية محمد الجباس، من إخراج عادل الكومي.