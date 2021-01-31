سؤال برلماني عن الأثار المهربة وأخطاء الترميم الأثري

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني لوزير السياحة والأثار عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في استرجاع واسترداد الأثار المصرية المهربة والموجودة في الخارج، وما هي أخر الإحصائيات الموجودة لدى الحكومة التي توضح عدد القطع الأثرية الموجودة في الخارج، والدول الموجودة بها وأيضًا عدد القطع التي تم استرجاعها في الفترة الأخيرة؟.كما تسائل النائب البرلماني عن حقيقة وأسباب أخطاء الترميم في بعض المناطق الأثرية مثل مسجد سعد زغلول، الواقع بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، حيث تم تغيير معالم المأذنة بالكامل، وإزالة الأحجار الأثرية واستبدالها بأحجار جديدة لا تناسب الأثر بالإضافة إلى رفع كل الأعمدة الأثرية للمسجد ونقلها إلى المخازن واستبدالها بأعمدة حديثة لا علاقة لها بالأثر، وكذلك طلاء المحراب بألوان لا علاقة لها بطبيعة الأثر ما تسبب في تشويه لمعالم المسجد.وطالب عصام بكشف ملابسات تلف أعمال الصيانة التي تمت في قصر "البارون إمبان"، والتي تم الانتهاء منها وفتحة للزائرين في يونيو الماضي بتكلفة مبدئية قدرها 104 ملايين جنيه، ثم انتهت التكلفة إلى 175 مليون جنيه، ورغم هذه التكلفة ظهرت أعراض النشع والمياه الجوفية مرة أخرى بعدد من حوائط القصر الأثرية بمختلف الاتجاهات، مع تشققات في بعض المصاطب الأثرية للقصر.