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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: ألف إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجالية بأمريكا

الخميس 28/يناير/2021 - 08:16 م
كورونا
كورونا
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتسجيل ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يرفع عدد إصابات الفلسطينيين حول العالم إلى 10 آلاف و310 إصابات منذ بدء الجائحة.

وأشارت الوزارة - في تقريرها اليومي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي في صفوف جالياتنا حول العالم.

وذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية أنه جرى تسجيل 1000 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجالية في كل من: نيوجرسي، وكاليفورنيا وشيكاغو؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 7 آلاف و312 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الرابع على التوالي؛ ليبقى عدد حالات الوفاة 116.

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