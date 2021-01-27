مبادرة شبابية توفر مصادر رزق للفقراء.. حبينا نساعد المحتاجين

نظم مجموعة من الشباب بمحافظة الإسكندرية مبادرة خيرية لمساعدة المحتاجين وتطوير مصدر رزقهم ليزيد دخلهم من المال، كما استهدف الفريق الأسر الفقيرة الساعية إلى الرزق الحلال.يحكي محمد حمدي مؤسس المبادرة أنه، يستهدف بمبادرته الأسر الفقيرة ويوفر لها مصدر دخل يساعدهم على المعيشة وأيضًا يقوم بتطوير مشروعاتهم الصغيرة لزيادة دخلهم، مشيرًا إلى أنه كان أول المستفيدين من تلك المبادرة، أسرة تتكون من أربع أفراد لأم مريضة سكر ولأب مريض قلب ولابن من ذوي الإعاقة ومعهم ابنتهم اقترب ميعاد زواجها، ومصدر رزقهم الوحيد هو فرش خضروات صغير تقف عليه الأم لبيع "حزم الجرجير والخس" وبالفعل طور تجارتها وأضاف لها أصناف من الخضروات ليزيد رزقها.يستكمل أنه يشعر بالسعادة عندما يرى الفرحة في عيون الفقراء بعد توفير مصدر رزق خاص بهم وإنقاذهم من الفقر، مؤكدًا أن المبادرة قائمة على التبرعات من الأهالي والجيران حيث أنه استطاع جمع المال المطلوب لخدمة الفقراء في اقل من أسبوع.يحلم حمدي بتكوين مؤسسة كبيرة تساعد كل محتاج وفقير، وأن يساهم هو وفريقه في مساعدة المحتاجين ويوفر مصدر رزق لكل الفقراء.