2652 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 282 ألفا و249 إصابة، ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة – في بيان – إلى تسجيل 54 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 2404 حالات، في حين يرقد 930 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 308 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 9175 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.