كوريا الجنوبية تمدد دعم السيارات صديقة البيئة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن اعتزامها تمديد الدعم المقدم للسيارات الكهربائية والهجين والهيدروجينية، التي تعمل بخلايا الوقود خلال العام الحالي في إطار اتجاه كوريا الجنوبية نحو استخدام الطاقة النظيفة.ووفقًا للخطة سيتم تخصيص تريليون وون (930 مليار دولار) لتشجيع مبيعات السيارات الكهربائية، بزيادة نسبتها 25% عن الدعم المخصص لهذه المبيعات في العام السابق، حسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى زيادة الدعم المخصص للسيارات الهيدروجينية بنسبة 52% سنويا إلى 365.5 مليار وون.في الوقت نفسه تعتزم كوريا الجنوبية إقامة 31.5 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية، إلى جانب 54 محطة هيدروجين للسيارات الهيدروجينية.كما تقرر زيادة الدعم المقدم للسيارات الأجرة الكهربائية من 8.2 مليون وون إلى 10 ملايين وون.