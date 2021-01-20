104606 إجمالى إصابات كورونا في الجزائر

قال الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة في يوم واحد.وأضاف فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 104 آلاف و606 حالات إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2849 حالة وفاة.. مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 71 ألفا و127 حالة، بعد شفاء 194 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.