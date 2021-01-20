بابا الفاتيكان: علينا أن نحمل البشرى السارة بميلاد المسيح

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إنه بمرور عيد الميلاد المجيد، يجب العودة إلى حياة العائلة بعد التغير إلى الأفضل.وتابع بابا الفاتيكان، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «علينا أن نعود إلى عائلتنا ونحن نمجد الله ونسبحه على كل ما سمعناه ورأيناه».واختتم: «علينا أن نحمل البشرى السارة إلى العالم بميلاد السيد المسيح الذي خلصنا».