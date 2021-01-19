883 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 316 ألفا و427 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 301 ألف و893 متعافٍ، بعد تسجيل 1553 حالة شفاء إضافية، كما سُجِلَت 17 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 4170 وفاة.