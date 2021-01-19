«الصحة الكويتية»: شفاء 440 إصابة من فيروس كورونا

قال وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، الثلاثاء، إن 440 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الماضية، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 151 ألفا و936 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان الثلاثاء، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ440 من فيروس (كورونا)، لافتًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.