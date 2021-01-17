روسيا تعتقل المعارض البارز أليكسي نافالني فور عودته لموسكو

‏اعتقلت قوات الشرطة الروسية، مساء اليوم، المعارض البارز أليكسي نافالني في مطار موسكو فور عودته من برلين.وأفادت مصادر روسية بأنه تم تحويل الطائرة التي تقل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى مطار آخر في موسكو وذلك وفق قناة روسيا اليوم.وكان نافالني نقل منذ شهور الى المانيا لتلتقي العلاج إثر تعرضه لهجوم بغاز كيماوي كادي يودي بحياته ووافقت روسيا على نقله لبرلين من أجل تلقي العلاج.