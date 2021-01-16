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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

5872 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

السبت 16/يناير/2021 - 08:08 م
كورونا فى لبنان
كورونا فى لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 249 ألفًا و158 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة– في بيان لها– إلى تسجيل 41 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1866 حالة، في حين يرقد 715 شخصًا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 209 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21135 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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