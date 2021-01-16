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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إجمالى إصابات كورونا فى الجزائر 103 آلاف و611 حالة

السبت 16/يناير/2021 - 08:05 م
كورونا فى الجزائر
كورونا فى الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت، تسجيل 230 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال الناطق- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 103 آلاف و611 إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2831 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 70 ألفا و373 حالة، بعد شفاء 185 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 23 مريضًا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليًا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحًا في 29 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.

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