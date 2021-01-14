الجزائر تمدد حظر التجول المفروض بسبب كورونا

قرر عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، مساء اليوم الخميس، تمديد فترة حظر التجوال المفروض من الساعة 8 مساء إلى 5 فجرا بسبب فيروس كورونا لمدة 15 يوما، اعتبارا من بعد غد السبت، في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.وحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، فإن القرار يشمل 29 ولاية هي الجزائر العاصمة والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، وجيجل وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالـمة، وقسنطينة، والـمدية، ومستغانم، والـمسيلة، ومعسكر، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت، وغليزان.وأوضح البيان أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.كما قررت الحكومة الجزائرية مواصلة استئناف أنشطة النقل البري ما بين الولايات، على أن يشمل وسائل النقل بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة، مع تحديد عدد المسافرين، على أن يتم استئناف طرق النقل بالمترو والتلفريك في مرحلة ثانية.وأكد البيان أن أجهزة الأمن ستتولى العمل على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية الـمعتمدة لكل وسيلة نقل من قبل اللجنة العلمية لمراقبة تطور وباء فيروس كورونا وتطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.وقررت الحكومة الجزائرية كذلك مواصلة خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين على الخطوط الداخلية بالنسبة لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، وبمعدل 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد، مع التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة بالمطارات وعلى متن الطائرات، مع استمرار تعليق الرحلات الخارجية.وأضاف البيان أنه تقرر استمرار غلق أسواق بيع المركبات المستعملة في كافة الولايات لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى غلق عدة أنشطة لمدة 15 يوما، هي صالات الرياضة المغطاة والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام والترفيه والشواطئ، ودور الشباب، مع الفتح التدريجي والمراقب للمراكز الثقافية مع التأكد من التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية.وأشار البيان إلى أنه تم تحديد مواعيد غلق بعض الأنشطة التجارية في السابعة مساء لمدة 15 يوما، بينما يتعين على المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، على أن تغلق أبوابها في السابعة مساء.وأكد البيان استمرار منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، في كافة الولايات، خاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء، بالإضافة إلى منع عقد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.