فلسطين: 34 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 351 حالة و9183 إصابة.وقالت الخارجية- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن "سفارتنا لدى البرازيل سجلت حالة وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7، فضلا عن 80 إصابة سابقة، كما تم تسجيل 26 إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6236، فيما تم تسجيل 111 وفاة سابقة".وأفادت سفارة فلسطين لدى تونس بأنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السفارة، ووضعها مستقر وفي الحجر المنزلي، وبناء على تعليمات وزير الخارجية، رياض المالكي، تم إغلاق السفارة حتى يوم الإثنين المقبل بهدف التعقيم، وسيخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في تونس، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 3.كما سجلت السفارة الفلسطينية لدى إيطاليا 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 221 حالة، فضلا عن تسجيل 6 حالات وفاة سابقة.