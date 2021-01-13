1122 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

وأضافت وزارة الصحة- في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء- أن الحالات التي دخلت المستشفى اليوم بلغت 75 حالة، فيما غادرها 59 حالة أخرى، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 462 حالة.



ونوه البيان بأن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغت 1427 حالة، ليصل الإجمالي إلى 293 ألفا و531 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 1122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 15 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4091 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد.