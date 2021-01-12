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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4557 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:30 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 226 ألفا و948 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة– في بيان اليوم الثلاثاء– إلى تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1705 حالات، في حين يرقد 618 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 176 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 26197 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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