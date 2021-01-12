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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:55 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
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أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 866 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى وفاة 27 شخصًا آخرين.

ونقلت صحيفة (كاثمريني) اليونانية على موقعها الإلكتروني عن وزارة الصحة القول إن العدد الإجمالي للمصابين منذ اكتشاف الجائحة في البلاد بلغ 146 ألفا و20 شخصا.

وتوفي 27 شخصا جراء الإصابة بفيروس كوفيد- 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 5329 شخصا بمتوسط أعمار يبلغ 79 عاما.

ويرقد 337 شخصا في أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يرقدون على أجهزة التنفس الاصطناعي 68 عاما.

جدير بالذكر أن اليونان فرضت حجرا صحيا في البلاد حتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري، على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد.

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