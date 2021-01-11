٣٠٩٥ إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 3095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 222 ألفا و391 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1629 حالة، في حين يوجد 585 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 173 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 12364 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.