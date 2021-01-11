٤٤٨ وفاة و١٢٥٣٢ إصابة بكورونا فى إيطاليا

أعلنت سلطات الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، تسجيل 448 حالة وفاة و12 ألفا و532 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لما نقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 79 ألفا و203 حالات، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليونيّ و289 ألفا و21 حالة، بينهم 575 ألفا و979 حالة نشطة حاليا، بينما تعافى مليون و633 ألفا و839 شخصا من إصابتهم.وتشهد إيطاليا بالتالي تراجعا كبيرا لمؤشر الإصابات اليومية الذي بلغ يوم 7 يناير 18020 حالة، وفي 8 يناير 17533، وفي 9 يناير 19978، وفي 10 يناير 18627.وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات من جراء الفيروس في بيانات 7 يناير 414 حالة، وفي 8 يناير 620، وفي 9 يناير 493، وفي 10 يناير 361.وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات من جراء المرض.وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.