62 وفاة و1762 إصابة جديدة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأحد، تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و215 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1762 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 159 ألفًا و276 حالة.