62 وفاة و1762 إصابة جديدة بكورونا فى تونس
الأحد 10/يناير/2021 - 10:21 م
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأحد، تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و215 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1762 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 159 ألفًا و276 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1762 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 159 ألفًا و276 حالة.