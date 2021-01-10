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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وكيل وزارة الزراعة يعقد اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات بالوادي الجديد

الأحد 10/يناير/2021 - 09:04 م
الدكتور مجد المرسي
الدكتور مجد المرسي
محمد مهدي
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عقد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، اجتماعا بمديرى الإدارات داخل ديوان المديرية، بحضور المهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة، في ضوء تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وهنأ المرسي، الأخوة المسيحيين بعيدهم، متمنيا للجميع عام سعيد يسوده روح المحبة والألفة والاجتماع على قلب رجل واحد، موضحا أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة وما تم في مأمورية العمل السابقة للارتقاء بالقطاع الزراعي ودفع عجلة التنمية والجهد الذي يبذل لحل جميع المعوقات والمشاكل التي تقابل القطاع.

كما أشاد "المرسي" بروح الفريق الواحد بين ادارة الشئون المالية وادارة الموارد البشرية، والتي تتمثل في محمد فهمي القشيط مدير إدارة الشئون المالية، والمحاسب محمد فهيم يوسف مدير إدارة الموارد البشرية، والمحاسب محمد حسن رئيس قسم الميزانية.

واستعرض محمد فهيم مدير إدارة الموارد البشرية أهم القرارات وبنود منشور الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2021م، مع مناقشة آخر المستجدات وبعض الأمور الخاصة بالقطاع الزراعي والتأكيد على تنفيذ قرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والتأكيد علي تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بنسبة 50% وتناوب حضور العاملين بما يضمن انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، فضلا عن حظر تجمع العاملين واتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن التباعد بين العاملين.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة الالتزام التام بارتداء الكمامات الواقية داخل مقار العمل، وعدم السماح بالدخول للعاملين أو المتعاملين بدون الكمامة، كذلك الالتزام بتطهير جميع المكاتب وضرورة توعية المواطنين والمزارعين بمختلف الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة على خطورة فيروس كورونا المستجد وكيفية الحد من انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه بكافة الوسائل.

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