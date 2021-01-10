بوش الألمانية تنصح الشركات المصنعة بالتعاون في تطوير برامج السيارات

نصحت شركة بوش الألمانية لمستلزمات السيارات، الشركات المصنعة بالتعاون في تطوير أنظمة التشغيل في السيارات.وفي تصريحات لصحيفة "أوتوموبيل فوخه" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال هارالد كروجر، الرئيس التنفيذي لبوش:" لا أرى من المنطقي أن يباشر كل واحد هذه المهمة بمفرده".وأضاف كروجر أن هذا " سيكون غير مجدِ اقتصاديا إلى أبعد حد" مشيرا إلى أن من يرغب في إعادة اختراع العجلة من جديد يمكنه فعل ذلك " لكن عليه أولا أن يجمع من السوق العديد من الناس الجيدين الذين صاروا غير متاحين".وحذر كروجر من أن الإقدام على مباشرة تطوير هذه الأنظمة بشكل منفرد من شأنه أن يؤدي إلى الدخول في مسارات تعلم مؤلمة بشكل زائد عن الحد فضلا عن أنه سيكون من غير الواضح ما إذا كان مقتنو السيارات على استعداد في نهاية المطاف للدفع مقابل هذه الأنظمة.