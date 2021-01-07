3027 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، تسجيل 3027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 128465 حالة مع 8 وفيات يومية.وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله في تصريحات له اليوم حول تطورات تفشي كوفيد-19، إن معظم الإصابات اليومية كانت في ولاية سلانجور بـ706 حالات، وولاية صباح بـ493 حالة، وولاية جوهور بـ1103 حالات.وأفاد بأن عدد الحالات المتلقية للعلاج يبلغ 25221 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 521 حالة، مضيفا أن العدد اليومي للحالات المتعافية يبلغ 2145 حالة ليصبح إجمالي عددها 102723 حالة.