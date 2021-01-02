بعد فتح أسواق جديدة.. «الزراعة» تكشف خطة «غزو الصادرات»

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن خطة مصر لمواصلة تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج تعتمد على مواصلة العمل وفق الإجراءات الاحترازية وتلافي التأثر بأزمة كورونا، والعمل بشكل متواصل دون انقطاع أو إغلاق أو تقليص عمالة، ومراعاة الارتباط بأطراف ودول أخرى نعمل معها، نتأثر قطعًا بقراراتها في حال الإغلاق أو وقف الرحلات وما إلى ذلك.وأضاف العطار، اليوم، أن مستقبل وحجم التصدير المستهدف في العام 2021 في ضوء المعدلات المحققة في العام 2020 يخضع للعرض والطلب، موضحا أن أجهزة الحجر الزراعي كجهة رقابية تابعة لوزارة الزراعة يعمل على مراقبة المنتج والتصدير، وضمان تطبيق اشتراطات الدول المستوردة، وفتح أسواق جديدة، والتي تضم 14 سوقًا دولية لأكثر من 14 منتجًا وصنفًا زراعيًا.وتاعب، أن ما حققته مصر من فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية نجاح كبير، موضحا أنه تم فتح سوق إندونيسيا أمام البصل والجريب فروت، والسوق اليابانية أمام الموالح، وسوق الرمان لدولة السلفادور، وسوق الموالح لأوزبكستان وفتح السوق النيوزيلندية أمام البرتقال المصري، وسوق بروناي أمام البصل المصري، والسوق الأرجنتينية أمام الموالح المصرية، والسوق الهندية أمام البطاطس، وسوق موريشيوس أمام البطاطس، والسوق البرازيلية أمام الموالح المصرية.