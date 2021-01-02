رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد فتح أسواق جديدة.. «الزراعة» تكشف خطة «غزو الصادرات»

السبت 02/يناير/2021 - 10:24 ص
الدكتور أحمد العطار
الدكتور أحمد العطار
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن خطة مصر لمواصلة تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج تعتمد على مواصلة العمل وفق الإجراءات الاحترازية وتلافي التأثر بأزمة كورونا، والعمل بشكل متواصل دون انقطاع أو إغلاق أو تقليص عمالة، ومراعاة الارتباط بأطراف ودول أخرى نعمل معها، نتأثر قطعًا بقراراتها في حال الإغلاق أو وقف الرحلات وما إلى ذلك.

وأضاف العطار، اليوم، أن مستقبل وحجم التصدير المستهدف في العام 2021 في ضوء المعدلات المحققة في العام 2020 يخضع للعرض والطلب، موضحا أن أجهزة الحجر الزراعي كجهة رقابية تابعة لوزارة الزراعة يعمل على مراقبة المنتج والتصدير، وضمان تطبيق اشتراطات الدول المستوردة، وفتح أسواق جديدة، والتي تضم 14 سوقًا دولية لأكثر من 14 منتجًا وصنفًا زراعيًا.

وتاعب، أن ما حققته مصر من فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية نجاح كبير، موضحا أنه تم فتح سوق إندونيسيا أمام البصل والجريب فروت، والسوق اليابانية أمام الموالح، وسوق الرمان لدولة السلفادور، وسوق الموالح لأوزبكستان وفتح السوق النيوزيلندية أمام البرتقال المصري، وسوق بروناي أمام البصل المصري، والسوق الأرجنتينية أمام الموالح المصرية، والسوق الهندية أمام البطاطس، وسوق موريشيوس أمام البطاطس، والسوق البرازيلية أمام الموالح المصرية.

موضوعات متعلقة

تردد قناة النهار الجديد 2021 على نايل سات

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

استثناء الحضانات من قرار الحكومة بتعليق الدراسة

سعر الذهب اليوم السبت 2-1-2021 فى السوق المحلية والعالمية

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

مواعيد القطارات اليوم السبت 2-1-2021

زيادة وفيات حوادث الطيران فى 2020

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية وحيد حامد: أعماله خالدة عبرت عن أحلام المجتمع

تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة ظهر اليوم

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

رواية «وديدة» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الإثنين