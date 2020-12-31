عرض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومى.. الليلة

تستقبل خشبة المسرح القومي بالعتبة٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ العرض المسرحي «المتفائل»٬ مجانًا للجمهور، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للمسرح.العرض من إعداد وإخراج إسلام إمام عن رواية «كانديد» للكاتب الفرنسي فولتير، ‎تأليف موسيقي وألحان هشام جبر٬ أشعار طارق علي٬ استعراضات ضياء شفيق٬ ديكور حازم شبل٬ ‎أزياء نعيمة عجمي٬ فوتوغرافيا السيد عبدالقادر٬ إضاءة أبوبكر الشريف٬ مخرج منفذ صفوت حجازي.العرض من بطولة سامح حسين٬ سهر الصايغ٬ يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، أحمد سمير، زكريا معروف، مصطفى سامي، أمجد الحجار، آيات مجدي، طارق راغب.تعد «كانديد» من أشهر روايات الفيلسوف الفرنسي فولتير، نشرت في 1759، وهي رواية تتحدث عن شاب تعلم التفاؤل منذ صغره، وشخص آخر على العكس في شديد التشاؤم٬ حيث يرى العالم أمامه مليئًا بالشر ولذا لا يجب التفاؤل، وتعكس الرواية نظرة فولتير التي تتبنى عدم التفاؤل بشكل مفرط٬ والتي كانت نتيجة لسنوات الحرب التي عاشها وزلزال لشبونة الذي حدث في 1755.