تعديل جدول امتحانات المستوى الرفيع لصفوف النقل بالجيزة

قررت توجيه اللغة الإنجليزية للمدارس الرسمية لغات، بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعديل مواعيد امتحان المستوى الرفيع - اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 20202021.جاء ذلك بناءا على الفاكس الوارد من الوزارة بتاريخ 27122020 بخصوص عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2021وتقرر تعديل الجدول الخاص بامتحانات المستوى الرفيع لكافة الإدارات كالآتي:الأحد 3 يناير (4 ابتدائي و5 ابتدائي و1 اعدادي)الإثنين 4 يناير (6 ابتدائي و2 اعدادي و1 ثانوي)الثلاثاء 5 يناير ( 3 إعدادي و2 ثانوي)