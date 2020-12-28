«المسرح القومى» يقدم «المتفائل» احتفالًا بالعام الجديد
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:28 م
حسين الجنديطباعة
تقدم فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح عرضها الناجح "المتفائل" من جديد على المسرح القومي بالعتبة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ٢٩ ،٣٠ ،٣١ من شهر ديسمبر الجاري في تمام الثامنة مساء، على أن تكون ليلتا عرض ٣٠ ،٣١ ديسمبر بالمجان، لمشاركة العرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٣.
عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، كريم محروس المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، العرض عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.
عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، كريم محروس المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، العرض عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.