رانيا يوسف بفستان جنزارى تخطف أنظار جمهور «القاهرة السينمائى»

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار فى أول ظهور لها، على السجادة الحمراء، بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42 المقام بدار الأوبرا المصرية.وتألقت رانيا يوسف، بفستان جنزاري اللون، ذى قصة ٧ عند منطقة الصدر، وبحزام أنيق حول الخصر بنفس لون الفستان، كما نسقت مع إطلالتها هذه إكسسوارت بارزة "جولد" وقرطين دائريين لتكمل إطلالتها.واعتمدت رانيا يوسف على مكياج تكثيف العينين، مع أحمر شفاه وردي، وجعلت شعرها الأسود مموجًا، منسدلًا على كتفيها.وشاركت رانيا يوسف، فعاليات اليوم السابع، من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة الـ 42، حيث حضرت الفيلم المصرى "عنها" للمخرج إسلام العزازى.وفيلم "عنها" بطولة النجوم ندى الشاذلي، فدوى عابد، صلاح فهمى، وأحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور أنسى أبوسيف، وإخراج إسلام العزازى، ومدير التصوير عبدالسلام مرسى.