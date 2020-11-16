افتتاح العرض المسرحى «الوصية» بالمسرح القومى.. الخميس

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يفتتح العرض المسرحي «الوصية» في الثامنة من مساء يوم الخميس ١٩ نوفمبر الجاري، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.العرض ضمن مبادرة اعرف جيشك، يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وإنتاج المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، ويتناول العرض قصة حياة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد شهداء قواتنا المسلحة بمعركة الإرهاب في سيناء، تأليف أيمن سلامة، إخراج خالد جلال.«الوصية» البطولة للفنانين بطولة للفنانين «أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام»، بطولة غنائية للفنانة مي فاروق، أشعار محمد بهجت، ألحان أحمد كيكار، ديكور محمد الغرباوي، أزياء هالة الزهري، استعراضات للدكتور مجدي صابر، مدرب الاستعراضات فاروق الشريف، مساعدو الإخراج: «معتز مغاورى - أسماء غازى - هيثم حسام»، مخرج منفذ علا فهمي.