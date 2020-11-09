ضبط سيارة محملة بـ23 طن من أحجار الذهب بالبحر الأحمر

ضبط سيارتين نقل يقود كلًا منهما سائق يرافق أحدهما شخص آخر، مُحمل عليهما (23 طن) من الأحجار (التى يشتبه إحتوائها على خام الذهب) قادمتان من مرسى علم بالبحر الأحمر فى إتجاه مركز إدفو بأسوان.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب والسيارتين تستخدمان للنقل.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.