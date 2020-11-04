987 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء، تسجيل 987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات وزارة الصحة أظهرت أن هذه هي أول مرة تسجل فيها الفلبين حصيلة إصابات يومية دون الألف، منذ 14 يوليو الماضي.وحذرت السلطات من أن الإعصار الأخير الذي ضرب البلاد ربما يكون أثر بصورة سلبية على عملية جمع البيانات بشأن الإصابات.ونقلت وكالة عن وزارة الصحة القول: " هذا الانخفاض قد يستمر على مدار بضعة أيام، وربما يتبعه ارتفاع في أعداد حالات الاصابة الجديدة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة".وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 388 ألفا و137 حالة.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 7367.