هدى الأتربي تتألق بالأسود في إطلالة جرئية (صور)

أطلت الفنانة هدى الإتربي بالأسود، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا مفتوحا من أحد الأجانب، حيث يعتبر الأجراء على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.