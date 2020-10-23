1923 إصابة جديدة و132 وفاة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 365 ألفًا و799 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، أنه تم تسجيل 132 حالة وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا إلى 6 آلاف و915 حالة وفاة، إذ تم تسجيل غالبية الوفيات الجديدة في مدينة مترو مانيلا بنسبة 36%.وتماثل 424 شخصًا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 312 ألفًا و691 متعافيًا.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه الفلبين إصابات أقل من 2000.