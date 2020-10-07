محاكمة 4 سائقين قتلوا وحرقوا زميلهم لسرقة سيارته بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 سائقين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل سائق زميلهم وحرق جثته بهدف سرقه مركبته بمنطقة الخانكة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم «أحمد. ي»، و«مصطفى. س»، و«عمرو. إ»، و«طه. أ»، سائقين، أقروا بتخلصهم من زميلهم وأشعلوا النار في جثته لسرقة مركبته.وأقر المتهمون أنهم طلبوا منه توصيلهم من منطقة الخصوص إلى منطقة عرب التعليقات بالخانكة وقاموا بطعنه وإشعال النيران في جثته لإخفاء معالم الجريمة.كان قسم شرطة الخانكة قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب محروق وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.