إحباط تهريب بضائع محظورة بـ10 ملايين جنيه

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام من إحباط محاولة إحدى شركات التجارة والمقاولات العامة بمحافظة القاهرة، استيراد مستحضرات تجميل محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من (مستحضرات التجميل - الأجهزة الإلكترونية المتنوعة – مكملات غذائية - قطع غيار هواتف محمولة - أجهزة قياس درجة الحرارة - أدوية بشرية متنوعة).هذا وتقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره (10000000 – عشرة ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.