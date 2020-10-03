أحمد صلاح فرحات ينتهي من تصوير "إحنا" بمناسبة احتفالات أكتوبر

يستعد المطرب أحمد صلاح فرحات لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "إحنا" بمناسبة حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وهي من تأليف أحمد صلاح فرحات وألحان ديبي جاد، ويعد هذا ثالث تعاون بينهما.الأغنية جرى تصويرها فى دبي على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر إذاعتها يوم 6 أكتوبر المقبل، وإهدائها للجيش والشعب المصري احتفالا بالذكرى الخالدة.يأتي هذا بعد نجاح آخر أغانيه "روق"، والذي تعاون فيها مع DB Gad ومدين حمزة، وهو التعاون الثاني بينهما بعد نجاح الأغنية الأولى "مززيكها" التي تم طرحها على "يوتيوب" بعد تصويرها في دبي.يذكر أن، أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج"حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار".