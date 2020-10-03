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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد صلاح فرحات ينتهي من تصوير "إحنا" بمناسبة احتفالات أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:24 م
تصوير إحنا
تصوير إحنا
حسين الجندي
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يستعد المطرب أحمد صلاح فرحات لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "إحنا" بمناسبة حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وهي من تأليف أحمد صلاح فرحات وألحان ديبي جاد، ويعد هذا ثالث تعاون بينهما.

الأغنية جرى تصويرها فى دبي على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر إذاعتها يوم 6 أكتوبر المقبل، وإهدائها للجيش والشعب المصري احتفالا بالذكرى الخالدة.

يأتي هذا بعد نجاح آخر أغانيه "روق"، والذي تعاون فيها مع DB Gad ومدين حمزة، وهو التعاون الثاني بينهما بعد نجاح الأغنية الأولى "مززيكها" التي تم طرحها على "يوتيوب" بعد تصويرها في دبي.

يذكر أن، أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج"حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار".

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